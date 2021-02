Biographie

Juliette Lewis est une actrice qui consacre une bonne partie de son énergie à la musique. Après avoir commis trois albus avec Juliette and the Licks entre 2003 et 2009, elle quitte le groupe pour former Juliette and the New Romantiques. Le groupe et sa très médiatique chanteuse enregistre l'album Terra Incognita (2009), avec le support de Linda Perry. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015