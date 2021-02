Biographie

Julio Iglesias était le chanteur latino le plus célèbre des années 70 et 80, il a vendu plus de 100 millions d'albums dans le monde entier. Iglesias est un crooner doux et romantique, ses chansons ont été traduites dans de nombreux pays en plusieurs langues. Ce n’est qu’au début des années 80 qu'il commence à enregistrer en anglais. En 1981, sa reprise de "Begin the Beguine" devient un tube classé numéro un. Trois ans plus tard, il sort la collection de duos 1100 Bel Air Place, dont un titre se classe dans le Top Ten, sa collaboration avec Willie Nelson, "To All the Girls I've Loved Before". L'album se vend à plus de trois millions d'exemplaires en Amérique. © Stephen Thomas Erlewine /TiVo