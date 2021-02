Biographie

Julyan met sa créativité débordante à profit pour imaginer un paysage sonore pop mélodique. En émergent des compositions intemporelles, sensibles et magnétiques qui lèvent le voile sur sa vulnérabilité et nous plongent dans une nostalgie quasi cinématographique. Que ce soit pour les formations The Seasons et Forest BOYS dont il fait partie ou encore pour des artistes qu’il admire comme Pierre Lapointe (Pour déjouer l’ennui, 2019), Julyan est constamment en mode composition. Nommé à l’ADISQ en 2018 pour sa contribution aux arrangements sur l’album Darlène de son frère Hubert Lenoir, il possède maintes cordes à son arc et multiplie les collaborations artistiques. Ce n’est que tout récemment qu’il décide de partager ses créations les plus personnelles et de fouler les planches en solo. Après avoir lancé deux extraits, Rebel Now Now et Look at Me, Look at You, il dévoile un premier EP homonyme coréalisé avec Jesse Mac Cormack (2020).