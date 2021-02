Biographie

Jun Märkl est, depuis 2007, chef principal du MDR Sinfonieorchester (Orchestre de la Radio de Leipzig).Chef parmi les plus en vue de sa génération, Jun Märkl fait une carrière intense de chef symphonique et lyrique. Né à Munich dans une famille de musiciens, il a étudié le piano, le violon et la direction d'orchestre à Hannover, Allemagne, avant de se perfectionner auprès de Sergiu Celibidache à Munich, de Gustav Meier à l'université du Michigan, de Leonard Bernstein et Seiji Ozawa à l'académie de Tanglewood. Après des postes à Lucerne, Berne et Darmstadt, il a été directeur musical du Saarländisches Staatstheater à Sarrebruck (1991-1994) et au Nationaltheater de Mannheim (1994-2000).Jun Märkl a été directeur musical de l'Orchestre National de Lyon 2005-2011. Sous sa direction, l'orchestre a lancé une intégrale de Debussy chez Naxos qui a reçu des critiques éblouissantes; et ils étaient régulierement invités au Cité de la Musique ainsi qu'aux salles et festivals prestigieux tels que BBC Proms, Lucerne, Cologne, Berlin, et en tournée au Japon.Jun Märkl a dirigé de nombreux grands orchestres allemands, notamment l'Orchestre Gurzenich de Cologne, l'Orchestre philharmonique de Munich et l'Orchestre symphonique de la Radio de Berlin, Hamburg, Stuttgart.Il a dirigé l'Orchestre de Paris, les Orchestres philharmoniques d'Helsinki, de Rotterdam, des Pays-Bas et de Radio France, le City of Birmingham Symphony Orchestra, l'Orchestre de la Tonhalle de Zurich. La saison 2010-2011 marque ses débuts à la tête des Orchestres philharmoniques tchèque et d'Oslo et de l'Orchestre symphonique de Vienne.Jun Märkl entretient des liens étroits avec le Japon, le pays d'origine de sa mère. Chaque année, il dirige plusieurs fois l'Orchestre symphonique de la NHK (Tokyo). De 2001 à 2004, il a dirigé la première intégrale japonaise de la Tétralogie de Wagner au Nouveau Théâtre national de Tokyo. Il apparaît régulièrement au Pacific Music Festival et à la tête de l'Orchestre de chambre de Mito.Jun Märkl a fait ses débuts américains en 1998 avec le Dallas Symphony. Depuis lors, il est invité et réinvité par de grands orchestres d'Amérique du Nord comme ceux de Boston, Chicago, Philadelphie, Cleveland, St. Louis, Washington, Dallas, Baltimore, Atlanta, Seattle, Montréal, Toronto et du Minnesota.Jusqu'en 2006, Jun Märkl a été chef permanent de la Staatsoper de Bavière à Munich. Il a dirigé le Ring à la Deutsche Oper de Berlin et il a tissé des liens étroits avec la Staatsoper de Vienne, la Staatsoper de Berlin et la Semperoper de Dresde. Il a fait ses débuts à l'Opéra royal de Covent Garden dans Le Crépuscule des dieux en 1996 et au Metropolitan Opera de New York dans Il trovatore deux ans plus tard.En complément de ses activités lyonnaises, Jun Märkl a été jusqu'à cette année, depuis la saison 2007-2008, chef principal et MDR Sinfonieorchester (Orchestre de la Radio de Leipzig).Au printemps 2012, Jun Märkl a été élevé Chevalier de l'Ordre des arts et des lettres, décerné par le gouvernement français pour sa contribution à la culture française, en France et à l'étranger. Un tel hommage s'adresse en particulier au directeur musical de l'Orchestre National de Lyon. On pense par exemple à son coffret 9CD de Debussy (chez Naxos), acclamé. Il fit des tournées avec l'ONL au Japon et dans des salles et festivals européens de premier plan, comme l'Amsterdam Concertgebouw, BBC Proms, Bad Kissingen, Rheingau, et chaque saison la salle Pleyel.