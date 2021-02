Biographie

Un poil funk, un brin synthétique, Jungle est une jungle d’electro pop groovy à souhait (mais aussi chloroformée lorsque nécessaire) et dont le nom commence à circuler à partir de 2013. Derrière ce groupe anglais qui buzz qui buzz qui buzz se cache un mystérieux binôme londonien J et T (en fait Joshua Lloyd Watson et Tom McFarlan pour l'état civil), festif en façade, et épaulé par des musiciens avec des vrais morceaux de musique dedans… Festif, une sensation qui saute à la gorge avec notamment le single Busy Earnin’ qui parait en février 2014, un des sommets de leur premier album éponyme Jungle qui parait durant l'été de cette même année.Mais Jungle sait également faire dans le mélancolique et le désabusé. Lorsqu’il insuffle des sensations disco, la vie défile au ralenti (comme chez Brian Eno ?). Jungle semble également fasciné par les beats de la fin des 70’s, entre electrofunk et prémices du hip hop, et ceux des années 80 (Fine Young Cannibals)… Tout au long de ce fascinant premier album, la soul semble se réinventer et on se laisse porter par les effluves d’un groove nonchalant totalement addictif. Sur scène, la fiesta prend le contrôle des opérations d'une musique qui promet de se développer vers d'autres territoires groovy à souhait...© MD/Qobuz