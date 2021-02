Biographie

Junior Boys est un duo de producteurs, arrangeurs canadiens de musique électronique. Alors que leur production est majoritairement synthétique, Junior Boys arrive à sonner par moment comme The Blue Nile ou Japan. Cette chaleur sonique donne un velouté incontestable à Last Exit en 2004 et plus encore à SoThis Is Goodbye de 2006. La sortie de Begone Dull Care intervient en mars 2009. Il est rapidement suivi par It's All True en 2011, qui obtient d'excellentes critiques. Adoubé par Caribou, le groupe retrouve son homologue au détour de l'album Big Black Coat, dévoilé en 2016. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2016