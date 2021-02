Biographie

À peine âgé de dix ans, Junior Wells joue déjà de l'harmonica dans les rues de Memphis, à l'instar de son idole John Lee « Sonny Boy » Williamson, qu'il rencontre lorsqu'il s'installe à Chicago en 1946. Aux côtés de Little Walter, Big Walter Horton puis Sonny Boy Williamson (Rice Miller), Junior Wells est un des harmonicistes les plus doués et les plus actifs du Chicago blues électrique naissant. Il forme un combo avec les frères Myers et le grand batteur Fred Below, et enregistre dès 1953 de brillantes séances en compagnie de Muddy Waters et Elmore James ! Chanteur expressif presque maniéré, Wells reste à l'affût des goûts de son public du ghetto. Il se tourne vers des formes plus modernes de blues auprès de Earl Hooker, puis embrasse un style de soul-funk à la James Brown. Mais son album Hoodoo Man Blues – enregistré dans un style traditionnel en 1965 pour Delmark en compagnie de Buddy Guy– le révèle auprès du public blanc, américain et européen. Les décennies suivantes trouvent Junior Wells associé à Buddy Guy, tournant avec les Rolling Stones et Eric Clapton mais ne parvenant pas à obtenir le grand succès commercial auquel Buddy et lui aspirent. Un peu désabusé et nonchalant, Wells se contente de quelques engagements dans le ghetto et de tournées parfois routinières. Mais chacun de ses rares albums démontre qu'il demeure un des grands représentants du Chicago blues. Depuis deux ans, le label Telarc essaie de faire de Junior Wells une vedette à destination du public rock. © © ©Copyright Music Story Music Story 2015