Biographie

Membres du duo folk Domingo, apparu au milieu des années 2000, la chanteuse Anna Jean (ex-Bot'ox) et le guitariste Samy Osta (La Femme, Feu! Chatterton et Rover) se reconvertissent dans l'electro pop française sous un autre nom, Juniore, porté par les influences yé-yé, surf rock et psychédélique des années 1960. La nouvelle aventure dévoilée en 2014 commence par les titres « Christine » et « La Fin du monde », publiés par le micro-label Entreprise. Un nouveau simple, « Marabout », apparaît l'année suivante, renforcé par son EP homonyme au début de l'année 2016. La matière emmagasinée alors permet la sortie d'un premier album, Juniore, au mois de mai. Le groupe, renforcé par de nouveaux instrumentistes, travaille sur de nouveaux titres comme « Panique », dévoilé en fin d'année. Celui-ci introduit un deuxième album composé de nouvelles chansons, Ouh Là Là, commercialisé en mars 2017. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2017