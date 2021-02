Biographie

Junip est un groupe venu de Göteborg en Suède, composé de José González, chanteur et guitariste, Elias Araya, batteur, et Tobias Winterkorn au piano, orgues et claviers. Bien qu'ils travaillent ensemble dès 1995 leur premier véritable album ne sort qu'en 2010, car González s'est aussi consacré à sa carrière solo. Après l'EP Black Refuge en 2005, c'est donc avec l'album Fields (2010) que Junip ravit les fans de musique folk inspirée de psychédélisme. © ©Copyright Music Story Anne Yven 2015