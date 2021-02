Biographie

Junius Meyvant est le pseudonyme du chanteur et guitariste Gisli Sigurmundsson, originaire des îles Vestmann, en Islande. Autodidacte et un brin taciturne, passionné avant tout par la peinture et le skateboard, il apprend à jouer de la guitare et à composer à l'age de 20 ans. En 2016, il présente son premier album Floating Harmonies, déjà révélé en 2014 par le splendide simple « Color Decay ». © ©Copyright Music Story Anthony Augendre 2019