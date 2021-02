Biographie

Projet electronica formé à Amsterdam par le DJ Tom Holkenborg jusqu'alors connu pour ses travaux avec Nerve ou Fear Factory, Junkie XL émerge à la fin des années 90 pour exploser véritablement en 2002 avec son remix du "A Little Less Conversation" d'Elvis Presley à l'occasion de la sortie de la compilation Elv1s: 30 #1 Hits. En 2003, Junkie Xl bénéficie de suffisamment de notoriété pour inviter au micro des noms tels que Robert Smith (The Cure), Chuck D (Public Enemy), Solomon Burke ou Gary Numan à l'occasion de son album Radio JXL: A Broadcast from the Computer Hell Cabin. Dans les années 2010, c'est cependant vers les bandes originales de film que se tourne Holkenborg pour Mad Max, Deadpool ou encore Batman vs. Superman. © TiVo