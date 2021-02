Biographie

Dans la lignée de De La Soul et A Tribe Called Quest, le collectif Jurassic 5 se constitue en 1993 autour des deux DJ's Cut Chemist et DJ Nu-Mark et de quatre MC's. Pratiquant un rap élégant qui laisse place à de larges participations vocales, le groupe s'impose comme l'un des plus originaux de la Côte Ouest avec Jurassic 5 (1998) et le chef d'oeuvre Quality Control (2000), avant le départ de Cut Chemist en 2003 et sa séparation en 2007. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015