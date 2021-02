Biographie

«...And Justice For All », c'est le nom d'un album mythique de Metallica. Et c'est en tant que fanatiques de metal eighties que Gaspard Augé et Xavier de Rosnay ont décidé de s'appeler ainsi. Justice ira même jusqu'à réinterpréter la pochette de Masters Of Puppets, autre classique des Four Horsemen, sur le visuel de leur premier album « Cross ». Justice n'est pas un groupe de hard rock mais un duo de musique électronique, contrairement à ce que leurs influences et surtout leurs dégaines pourraient laisser penser. Car c'est un fait, les Parisiens aiment à jouer les rock stars. Les murs d'amplis Marshall factices utilisés comme décor scénique pour leurs performances live en sont une preuve incontestable. Une esthétique immortalisée par Romain Gavras dans le documentaire « A Cross the Universe », réalisé à l'occasion de la tournée des Français aux Etats-Unis en 2008. Le duo est signé chez Ed Banger, le label de Pedro Winter alias Busy P, ancien manager de Daft Punk. Après quelques remixes et un EP les deux Français commencent à se forger une identité sonore à part entière, faite de synthétiseurs compressés et distordus et de références au kitsch des années 1980. 2007 est l'année de la consécration avec la parution du premier album. Le style musical qui y est déployé se situe quelque part entre le disco et le heavy metal . Une electro violente et sombre peuplée de basses slappées groovy et de nappes synthétiques saturées. L'arrogance des Parisiens séduit autant qu'elle agace, le disque est un succès commercial et le groupe fait le tour du monde. Pour leur deuxième album, les Français prennent de la hauteur, et s'essayent à la musique de stade. Ce dernier sort en octobre 2011 et s'intitule « Audio Video Disco ». Le son y est décrit par Xavier de Rosnay comme « plus léger » que celui de son prédécesseur. Le duo y distille un rock progressif teinté d'italo disco, dans une ambiance résolument seventies. Grands spécialistes lorsqu'il s'agit de déterrer des genres oubliés et les rendre attractifs pour le grand public, l'ingéniosité des deux Parisiens ne fait plus aucun doute.