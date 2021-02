Biographie

Né en Ontario en 1994, le chanteur canadien Justin Bieber s'impose comme un phénomène pop mondial avec le succès de son album My World en 2009. Âgé de quinze ans au moment de sa sortie, Bieber confirme ce premier essai avec My World 2.0 (2010), suivi par Under the Misseltoe (2011) et Believe en 2012, tous parus en l'espace de trois ans. Si sa carrière marque alors un temps d'arrêt, Bieber revient en force avec le single "Where Are Ü Now", collaboration avec Skrillex et Diplo, annonçant l'album Purpose (2015), nommé dans la catégorie Album de l'année aux Grammy Awards. Multipliant les hits en qualité d'invité comme sur le "Despacito" de Luis Fonci, c'est avec un Changes aux accents pop variés et aux accents R&B que le canadien revient en 2020. © TiVo