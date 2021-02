Biographie

Originaire de Poyen, dans l'Arkansas, Justin Moore voit le jour le 30 mars 1984 mais il faut attendre la période du lycée pour le voir s'intéresser de près à la musique. Il finit par rejoindre Nashville en 2002 et le groupe de southern rock mené par son oncle. Il comprend vite qu'il a envie de voler en solo, mais ce n'est qu'en 2008 qu'il sort son premier single radio, « Back That Thing Up ». Il intègre les charts américains spécialisés country, dans lesquels il se hisse à la 38e place. Après un second single et un EP en 2009, il publie la même année sont premier album éponyme, qui démarre très fort dans les charts. L'un de ses singles, « Small Town In USA », devient son premier n°1. Il poursuit ensuite sa carrière entre singles et albums, avec toujours l'honneur de bien figurer dans les classements de ventes. Il publie en 2018 le single « The Ones That Didn't Make It Back Home ». © ©Copyright Music Story Ollmedia Prod. 2019