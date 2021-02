Biographie

Artiste versatile aussi à l'aise sur scène qu'à l'écran, Justin Timberlake pourrait bien incarner la quintessence de la notion de pop star dans le nouveau millénaire. Né à Memphis en 1981, Timberlake, révélé par son rôle dans le New Mickey Mouse Club, explose au sein du boys band *NSYNC dans la seconde moitié des années 90 et consolide son statut de star en solo avec un premier opus, Justified, publié en 2002, suivi par le succès massif de Future Sex/Love Sounds en 2006. Désormais incontournable, le chanteur apparaît régulièrement dans le Saturday Night Live et brille à l'écran dans une série de longs métrages dont The Social Network (2010) tout en retrouvant le chemin des studios pour The 20/20 Experience en 2013 puis Man of the Woods en 2018. © TiVo