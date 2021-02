Biographie

Né Terius Gray le 26 mars 1975 à la Nouvelle-Orléans, Juvenile est l'un des plus redoutables gangsta rappeurs de sa génération. Son premier album Being Myself donne naissance au rap bounce en 1995. Juvenile forme ensuite les Hot Boys avec Lil Wayne et continue en solo avec l'album 400 Degreez (1998) et le n°1 « Slow Motion » en 2004 pour le label Cash Money. Cet éminent représentant du Dirty South rap publie Reality Check en 2006 puis Cocky and Confident en 2009. Malgré différents problèmes légaux (possession de marijuana, paiement de pension alimentaire), Juvenile reste actif dans les années 2010 via Beast Mode (2010) et Rejuvenation (2012). Souffrant d'une baisse de popularité manifeste, Juvenile sort en 2014 The Fundamentals. Devant l'échec de ce onzième album, Juvenile réintègre le giron du label Cash Money quitté en 2003 et revient à son style d'origine via l'album Just Another Gangsta sorti en 2019 en collaboration avec Birdman. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2021