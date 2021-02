Biographie

k.d. Lang, née à Consort, au Canada, le 2 novembre 1961, sa lance comme chanteuse en 1984, obtient de probants succès avec Angel With a Lariat en 1987 et Absolute Torch and Twang en 1989 (qui lui vaut un Grammy Award), mais se révèle véritablement au grand public en 1992 grâce au succès de l'album Ingénue (comportant le titre « Constant Craving ») et des reprises de Roy Orbison (« Crying ») et Leonard Cohen (« Hallelujah »). Elle s'est aussi illustrée dans la country puis dans un folk-rock alternatif ambitieux (Hymns of the 49th Parallel en 2004). En 2016, elle participe à un supergroupe avec ses consoeurs Neko Case et Laura Veirs. Elle signent de leur trois noms un album commun sous le signe du rock alternatif nord-américain. © ©Copyright Music Story Anne Yven 2016