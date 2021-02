Biographie

K-Maro est un véritable artiste international, capable de chanter aussi bien en français qu'en anglais. Ses débuts français sont tonitruants avec « Femme Like U (Donne-moi ton corps) » et « Crazy » qui se classent respectivement No 1 et No 2 du Top en 2004. L'album La Good Life se classe No 7 la même année. Son R&B rythmé et sa voix voilée lui confèrent un style certain. Million Dollar Boy en 2005 fait mieux, il atteint la cinquième place des ventes. En 2006, K-Maro participe grandement à l'éclosion de Shy'm en collaborant à son album Mes Fantaisies. Perfect Stranger, son premier album intégralement en anglais, surprend ses fans français et ne se classe que No 79 au Top. Pour 01.10 en 2010, c'est un son plus electro qui est choisi par K-Maro. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015