Biographie

K2R Riddim c'est une belle histoire, une réussite de l'auto-production, qui en souligne également les limites. Formé en 1992 à Cergy-Pontoise (Val-d''Oise), K2R Riddim se fait vite le chantre d'une structure associative et de l'indépendance. Donnant un maximum de concerts, le groupe obtient une reconnaissance certaine avec ses albums Appel D'R (2001), Dekaphonic (2004) et K2 Airlines (2006). K2R Riddim, dit aussi K2R, finit par s'épuiser et jette l'éponge la tête haute en 2007. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015