Biographie

Il aura donc attendu d’avoir dépassé les 30 ans avant de sortir son premier album studio Or noir. Rien ne sert de courir, il faut partir à point... Originaire de Sevran dans le 93, Kaaris commence à rapper en 1999. Il intègre alors le collectif Niroshima et participe ainsi aux deux premières compilations. Le rap français vit alors une belle période et Kaaris pose sur différentes mixtapes : Cut Killer, Poska… Freestyles, compilations et scènes sont le lot de ce rappeur qui attend son heure. En 2003, il part pour la Côte d'Ivoire qui vit d’intenses troubles intérieurs. Résultat de ses efforts, après sa signature avec des indés en 2006 sort le street album 43e Bima en octobre 2007. En novembre 2011, Booba l’invite sur son album Autopsie Vol. 4 pour un featuring sur le morceau Criminelle League. L’année suivant, sa mixtape Z E R O fait le buzz. Fraichement signé chez Therapy Music, Kaaris annonce la préparation de son véritable premier album. Sa notoriété monte clairement d’un cran lorsqu’en novembre 2012 Booba l’invite à nouveau, sur son album Futur cette fois, pour un nouveau featuring impressionnant sur le titre Kalash. Un an plus tard, le 21 octobre 2013, Kaaris offre enfin son premier album, Or noir…