Biographie

Compositrice et chanteuse américaine de musique country, Kacey Musgraves (née à Golden, Texas, le 21 août 1988) enregistre trois albums indépendants avant de se faire connaître en 2007 par l'émission Nashville Star. Classée septième du concours, elle attire néanmoins l'attention du label Mercury Nashville qui produit le suivant Same Trailer Different Park (2013), classé en deuxième position des ventes globales du Billobard, dont sont extraits les succès « Merry Go 'Round » et « Follow Your Arrow ». Elle devient l'une des grandes voix de la country des années 2010 et confirme ce statut deux ans plus tard avec Pageant Material (2015), classé numéro trois, comprenant le single « Biscuits ». Un album de Noël à la couleur rétro, A Very Kacey Christmas, suit en 2016 avant le très attendu Golden Hour (2018), aux sonorités plus modernes que les précédents. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2018