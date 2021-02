Biographie

Illustre figure du power metal, Kai Hansen est né à Hambourg, en Allemagne, le 17 janvier 1963. En 1984, il fonde le groupe Helloween, qu'il quitte alors en pleine gloire en 1988. Kai Hansen se reconvertit en leader de Gamma Ray, qu'il forme l'année suivante. Avec cette formation, le succès est une nouvelle fois au rendez-vous pour le guitariste et chanteur. Ses autres collaborations avec les groupes Iron Savior (1997-2001) et Unisonic (2012-2014) servent parallèlement à étancher une soif de production semblant inextinguible. Phénomène de la scène heavy metal internationale, Kai Hansen fête ses trente ans de carrière sous le nom générique Hansen & Friends avec d'autres pointures allemandes du genre sur l'album XXX: 3 Decades in Metal. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2016