Biographie

Composé du chanteur Ricky Wilson, du guitariste Andrew White, du bassiste Simon Rix, du clavier Nick Baines, et du batteur Nick Hodgson, Kaiser Chiefs fait revivre l'esprit mod de the Jam dans "I Predict a Riot," une power pop version 77 suralimentée qui fait vite fureur auprès de la presse britannique à sa sortie en 2004. Le single et les performances live de Kaiser Chiefs déclencheurs de pogo et de tapage de pieds les épinglent comme des stars montantes de la révolution néo-new wave avec Franz Ferdinand, Dogs Die in Hot Cars, et the Futureheads. © Michael Sutton /TiVo