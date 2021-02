Biographie

L’Islande est en train de devenir the place to be si l’on veut entendre de la bonne musique ! Après Sigur Ros, voici l’autre groupe qui s’exporte partout dans le monde : Kaleo. Particulièrement populaire sur son île d’origine, le quatuor est parti s’installer à Austin pour profiter des opportunités offertes par l’Oncle Sam.Le chanteur JJ Julius Son, le batteur David Antonsson Crivello et le bassiste Danny Jones se connaissent depuis l’école primaire et c’est aux alentours de 17 ans qu’ils décident de commencer à jouer ensemble. Alors, ils tournent dans les petites salles de Reykjavik et des alentours. En 2012, les membres intègrent le guitariste Rubin Pollock. Les titres Rock N Roller, Pour Sugar On Me et surtout la reprise du traditionnel Vor i vaglaskogi portent le groupe sur toutes les ondes et leur popularité en Islande grimpe au sommet. Le premier EP (Glasshouse) ainsi que le premier album (Kaleo) sortent respectivement en 2013. Plus jamais la hype Kaleo ne redescendra. Pour l’anecdote, le nom du groupe est une référence au langage hawaïen puisque cela se traduit littéralement par « son ». Le deuxième album, A/B sortira sous l’égide du label Atlantic, chez qui les Islandais ont signé. Afin de porter leur projet vers le succès, Kaleo s’est entouré du producteur Mike Crossey, qui a déjà travaillé avec Jake Bugg ou les Arctic Monkeys. Très popisé, le rock blues du gang laisse souvent place aux balades à tendance folk. © AR/Qobuz