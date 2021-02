Biographie

Evoluant sous le nom de Camelot de 1987 à 1991 sur la scène américaine, la formation power metal symphonique Kamelot, emmenée par le guitariste Thomas Youngblood, ne livre son premier album studio qu'en 1995, succédant à deux démos publiées en 1991 et 1993. Si le groupe peine quelque peu à trouver sa vitesse de croisière en début de carrière, il finit par trouver sa formule gagnante avec The Fourth Legacy, son quatrième opus de 1999, enchaînant dès lors avec un très remarqué trio d'albums constitué de Karma (2001), Epica (2003) et le très influent The Black Halo de 2005. Fort de la fidélité de son public, le groupe livre en 2018 son douzième recueil studio sous la forme de The Shadow Theory. © TiVo