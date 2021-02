Biographie

Né le 21 octobre 1993 à Chattanooga, dans le Tennessee, Kane Brown pratique une étonnante country hybride, infusée dans le RnB. Sa passion pour la musique l'a aidé à traverser une enfance pour le moins difficile, son père séjournant en prison et sa mère déménageant régulièrement. Sa victoire lors d'un concours de chant à l'école lui donne le goût de la compétition et c'est ainsi qu'il auditionne pour American Idole et The X Factor. Il est choisi pour cette dernière émission, mais la quitte quand les producteurs insistent pour l'inclure dans un boys band. Il choisit alors de se promouvoir sur le net en publiant des reprises de chansons populaires. Rapidement repéré grâce à des millions de vues, il est signé par Zone 4 et publie son premier EP, Closer, en 2014, qui lui sert de marche-pied pour signer chez RCA Nashville. S'ensuit un nouvel EP, Chapter 1 et un album, qui porte son nom et dont est extrait le single « What Ifs ». En octobre 2017, l'artiste devient le premier à aligner un numéro un simultanément dans les cinq catégories du Billboard Country. Son deuxième album, Experiment voit le jour en novembre 2018, emmené par le single « Like a Rodeo ». © ©Copyright Music Story 2019