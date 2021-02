Biographie

Alliant rock progressif des années 1970 et rock aux racines américaines, le groupe Kansas (formé en 1970 et originaire de l'État du même nom) a bénéficié outre-Atlantique d'un succès constant, qui n'a atteint l'Europe que brièvement. Mené par le guitariste et chanteur Kerry Livgren, associé à Steve Walsh (claviers), Kansas se démarque des canons habituels avec son rock sophistiqué, ses harmonies vocales et la présence d'un violoniste. Les albums Masque (1975), Leftoverture (1976) et Point of Know Return (1977) se transforment en best-sellers et forment la trilogie de l'âge d'or du groupe qui perd en substance avec les changements de musiciens successifs, jusqu'à la séparation en 1984. Rapidement reformé sur de nouvelles bases l'année suivante avec le guitariste et chanteur Steve Morse et les fidèles Steve Walsh, Rich Williams, Billy Greer et Phil Ehart, Kansas retrouve le succès avec l'album Power (1986), suivi en 1988 par In the Spirit of Things. En 1998, il cède aux sirènes du rock symphonique sur Always Never the Same puis revient à sa formule d'origine avec Kerry Livgren sur Somewhere to Elsewhere (2000). Le guitariste et chanteur, victime d'un accident cérébral en 2009, abandonne le groupe qui continue sur sa lancée avec la sortie de There's Know Place Like Home. En 2014, le membre fondateur Steve Walsh décide de prendre sa retraite. L'album qui suit deux ans plus tard, The Prelude Implicit, introduit le chanteur et claviériste Ronnie Platt tandis que David Manion rejoint pour sa part le groupe en tant que claviériste. En 2016-2017, Kansas embarque pour une gigantesque tournée pour célébrer le quarantième anniversaire de l'album Leftoverture, qui donne lieu à un album en public dans la foulée. Séduits par la formule, les musiciens se retrouvent dès 2018 et partent célébrer sur les routes les quarante ans de l'album Point of Know Return. Interrompue le temps de changer de claviériste, puisque Dave Manion est remplacé par Tom Brislin (ex-Yes et Meat Loaf), la tournée reprend en 2019 et conduit le groupe vers un nouvel enregistrement original. Celui-ci, baptisé The Absence of Presence, voit le jour en 2020. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020