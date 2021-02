Biographie

Né à Atlanta en 1977 et élevé à Chicago, Kanye West s'est hissé en quelques années du statut de MC et de beatmaker pour Roc-A-Fella Records (Jay-Z, Alicia Keys, Ludacris) à celui de DJ Premier pour les années 2000 (Common, John Legend, Jadakiss, Talib Kweli) et à celui de faiseur de hits mondiaux selon ses modalités propres, réintroduisant la soul dans les productions hip-hop et mettant à profit une redoutable science du sample au fil d'une discographie pleine de prises de risques, de l'initial The College Dropout de 2004 aux multiples collaborations de 2018 (Nas, KIDS SEE GHOSTS, Pusha T) sur son label GOOD Music en passant par son master opus My Beautiful Dark Twisted Fantasy de 2010 ou l'expérimental Yeezus de 2013. © TiVo