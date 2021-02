Biographie

Le groupe de rock français Kaolin se forme à la fin des années 90 autour de Guillaume Cantillon (chant et basse), Julien Cantillon (chant et guitare), Ludwig Martins (chant et guitare) et Olivier Valty (batterie). Il sort son premier single auto-produit, "Purs moments", en 1998, suivi par le maxi Bienvenue dans les criques en 2000. Son premier album, Allez, sort à la suite de sa signature d'un contrat d'enregistrement en 2002, et est suivi d'un second effort en 2004, De retour dans nos criques, bien accueilli par la critique. La formation auvergnate de Montluçon sort Mélanger les couleurs en 2006. © Chris True /TiVo