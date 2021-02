Biographie

Bien qu'il voit le jour le 11 mai 1976 à Scarborough (Ontario) au Canada, Kardinal Offishall est d'ascendance jamaïcaine par ses parents. Né Jason Drew Harrow, il devient Kardinal Offishall en 1993 en hommage au cardinal de Richelieu, ministre du roi Louis XIII. Kardinal Offishall rappe depuis l'âge de douze ans et sort en 1996 son premier single entre rap et dancehall intitulé « Naughty Dread ». Si son premier album Eye & I (1997) ne génère que quatre mille ventes au Canada, la suite est plus glorieuse avec un artiste qui s'impose également aux Caraïbes et en Europe. En 2008, son quatrième album Not for Sale lui ouvre les portes des États-Unis via le titre « Dangerous » avec Akon. Le morceau est non seulement classé n° 2 au Canada et n° 5 aux États-Unis, mais il figure également au générique de plusieurs jeux et programmes télévisés. Si la carrière de Kardinal Offishall se fait ensuite plus discrète avec l'album Kardi Gras, Vol. 1: The Clash (2015), son principal hit «Dangerous » est devenu un classique : il ressurgit en 2021 via un concours sur une célèbre application de partage de vidéos. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2021