Biographie

La chanteuse du groupe Yeah Yeah Yeahs, connue pour ses tenues de scène, son sex-appeal et son chant incendiaire, est sollicitée pour les besoins de la bande originale du film Max et les Maximonstres deSpike Jonze, en 2009. Toujours dans le domaine de la musique de film, Karen O reprend en 2011 « Immigrant Song » de Led Zeppelin sur la bande originale de The Girl the Dragon Tattoo. Elle sort en 2014 son premier album solo avec Crush Songs, puis collabore avec Danger Mouse pour l'album en commun Lux Prima (2019). © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019