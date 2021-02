Biographie

C’est la chanson L’amour, ode tout en légèreté à la vie à deux, qui l’a propulsé sur les palmarès en 2012, quelque temps après des apparitions remarquées dans des concours musicaux. Souvent récompensé pour ses qualités d’auteur ou de compositeur, Karim Ouellet est inspiré par les jeux de guitare de Jimi Hendrix et de Dire Straits. Il est un artiste pop originaire du Sénégal, adopté par des parents québécois (et qui a voyagé aux quatre coins du monde avec son père diplomate) dont les pièces ensoleillées et accrocheuses (souvent produites avec son complice Claude Bégin) sont devenues chouchous des radios. Il charme par sa voix toute douce et son aura décontractée. Fox (2012) est l’album de la révélation avec des accents soul, reggae et blues.