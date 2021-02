Biographie

Cantatrice soprano canadienne née en 1966, Karina Gauvin est remarquée dans les différents concours qu'elle remporte entre 1992 et 1995 avant d'enregistrer le récital à succès Little Notebook for Anna Magdalena Bach en 1997. Collaboratrice de plusieurs orchestres canadiens, elle se produit en récital, lors de festivals ou dans des productions d'opéra aux États-Unis et en Europe. Spécialiste du répertoire baroque et de Haendel en particulier, Karina Gauvin multiplie les enregistrements comme Fête Galante (1999), Handel : Arias (2008), Prima Donna (2012) et Mozart : Opera & Concert Arias (2014). Son répertoire s'étend à d'autres compositeurs comme Vivaldi, Canteloube, Britten, Bach, Mendelssohn ou Mahler. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015