Biographie

Si le Brésil abrite le poumon du monde, l’Amazonie, les mégalopoles ne sont pas en reste. Rio, São Paulo, Belo Horizonte… Autant de villes industrielles, bétonnées, modernes. La musique de Karoline dos Santos de Oliveira, alias Karol Conkà, est un peu la synthèse de ces deux visages. De Curitiba, au sud de Sao Paulo, elle mélange percussions traditionnelles brésiliennes, chant portugais et hip hop électronique moderne. Son premier album, Batuk Freak, témoigne de ce métissage sonore, symptôme d’un Brésil mondialisé et ouvert. L’atabaque (percussion du Nordeste) et les beats électro s’entrelacent, formant le lit d’une basse synthétique, ronde, enveloppante, puissante. Des instrumentations presque tribales, qui évoquent la moiteur torride du Brésil. A mi-chemin entre Diplo et M.I.A, la musique de Conka invite assurément à la danse et dépayse tout en restant en terrain balisé.© NG/Qobuz