Biographie

Kasabian c’est cinq énergumènes à l’attitude désinvolte qui savent se faire agaçants mais demeurent singulièrement attachants. Dans les années 1990, la passion du rock réunit le guitariste Sergio Pizzorno et le chanteur Tom Meighan, pour former un groupe nommé Saracuse. Rapidement se greffent à eux le guitariste et claviériste Chris Karloff ainsi que le bassiste Chris Edwards. Quant au batteur, il est devenu coutumier de le remplacer régulièrement jusqu’en 2004 où Ian Matthews devient membre permanent…pour le plus grand bien du groupe ! Frôlant la provocation, les artistes rebaptisent leur groupe et décident de s’appeler Kasabian en référence à Linda Kasabian, membre de la Manson Family, qui avait assisté à l’assassinat de Sharon Tate et ses amis en 1969. A la veille de Noël 1999, le groupe enregistre une démo qui séduit le label Arista, leur permettant alors de passer en studio. La presse les rattache d’abord au groupe de rock écossais Primal Scream ou aux Stone Roses. Mais le groupe ne va pas tarder à se distinguer de ses prédécesseurs avec le succès de leur premier album éponyme sorti en 2004. Fort de cette réussite, les « Hooligans au grand cœur » comme ils se qualifient eux-mêmes, publient un deuxième opus Live From The Brixton Academy. Le groupe continue sa progression avec Empire en 2006 qui atteint les sommets des classements. En même temps que Chris Karloff est remplacé par Jason Mehler, le groupe change de style vestimentaire, passant des accoutrements hippies aux uniformes de cavalerie du XIXème siècle. La consécration sonne en 2007 avec le NME Award qui récompense le meilleur groupe sur scène. Leur troisième enregistrement West Ryder Pauper Lunatic Asylum aux sonorités psychédéliques et électro, sort en juin 2009 et fait référence à un ancien asile du XIXème siècle. Né sous une bonne étoile, l’album devient double disque de platine ! Deux ans plus tard, c’est un nouveau succès avec Velociraptor. En 2014, les fondateurs du groupe dévoilent un album conceptuel avec 48 :13. Encore une réussite ! Entre hip-hop, rock garage, big beat et sonorités électro, la britpop de Kasabian swingue dans un esprit festif et accrocheur pour un résultat un brin psychédélique ! © TDB/QOBUZ