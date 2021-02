Biographie

Kassav’ en créole c’est une galette de manioc arrosée au coco et au sucre qui, si elle est mal dosée, devient un poison. Mieux vaut donc un bon dosage ! Le groupe Kassav’ provient également d’un subtil mélange de genres. Il naît d’une insatisfaction à la fin des années 1970, lorsque Jacob Desvarieux, musicien de studio, et les frères Décimus en ont assez de la routine musicale antillaise. Ils créent alors un cocktail fort en mélange qui mixe traditions afro-caribéennes (gwoka, bélé, calypso), rock et funk. Un alliage explosif et novateur qui aboutit à un premier album Love and Kadanse. La Martinique, la Guadeloupe et les Antilles s’enflamment pour ce collectif qui décide alors de se tourner vers la métropole. En 1983, Passeport attire un public non issu de la diaspora antillaise. Mais le succès pointe réellement son nez avec Vini Pou et Majestik Zouk en 1989. Les tournées s’enchaînent alors et Kassav’ est reconnu internationalement. Chaque membre a pris son indépendance mais Kassav’ demeure le socle commun des artistes qui se renouvellent avec All U Need Is Zouk en 2007 et jouent dans des lieux aussi hétéroclites que Dubaï ou le Stade de France à Saint-Denis devant soixante-cinq mille spectateurs. En 2013, Sonjé rend hommage au chanteur Patrick Saint-Eloi ex-chanteur du groupe décédé en 2010 sur un zouk plus traditionnelle. © TDB/QOBUZ