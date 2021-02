Biographie

Originaires de Strasbourg, les membres de Kat Onoma se sont rencontrés au début des années 1980. Soudés par une culture rock, jazz ou expérimentale, ils se distinguent rapidement de la scène de l'époque. Les albums Billy the Kid (1992) et Far From the Pictures (1995) ont reçu un excellent accueil critique, en dépit d'une audience restreinte. Après Kat Onoma (2001), le leader Rodolphe Burger se consacre à une carrière solo et de multiples collaborations.