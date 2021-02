Biographie

Les Suédois de Katatonia naviguent fièrement sur le drakkar noir du death metal depuis 1991, leur style particulier les rapproche également du courant doom metal. Après deux ans d'interruption en 1994, le groupe se remet en ordre de marche en 1996 pour livrer son meilleur album en 2001 avec Last Fair Deal Gone Down. Katatonia sort Night Is the New Day en novembre 2009, le jour de la fête des morts. Katatonia excelle à manier de noires ambiances sur Dead End Kings en 2012. Après Dethroned & Uncrowned en 2013, Katatonia sort coup sur coup deux albums live avec Last Fair Day Gone Night (2013) et Sanctitude (2015) avant de reprendre le chemin des studios et enfanter en 2016 The Fall of Hearts. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2016