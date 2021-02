Biographie

Une des artistes féminines britanniques les plus populaires et couronnées de succès de la fin du 20ème et début du 21ème siècle, Kate Bush est aussi l'une des plus surprenantes avec son chant aigu et ses compositions complexes et exigeantes. Enfant, Catherine Bush étudie le piano et le violon et à l'adolescence écrit déjà ses propres chansons. C'est le guitariste David Gilmour de Pink Floyd qui lui permet d'enregistrer sa première démo à l'âge de 15 ans, conduisant à une signature chez EMI. Elle devint une star dès ses 19 ans, livrant quantité de tubes et d'albums à succès à un public en expansion constante. © Bruce Eder /TiVo