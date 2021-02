Biographie

C'est à l'âge de 20 ans que la mezzo-soprano Galloise Katherine Jenkins devient l'artiste classique la plus vendue en Angleterre. Même si son succès est entâché par des critiques mettant son succès sur le compte de sa beauté plutôt que son talent musical, sa popularité est sans conteste et ses interprétations classiques de morceaux pop --en particulier le "I Will Always Love You" de Dolly Parton-- ne minent pas sa solide base de fans. Née au Pays de Galles en 1980, Jenkins tombe dans la musique classique très jeune en devenant membre de la Royal School of Church Music Cathedral Singers et peu après en étant choriste dans le National Youth Choir of Wales (Choeur de Jeunes du Pays de Galles). En 2000, elle signe un contrat colossal (à 7 chiffres) et confirme son rang de superstar britannique. © TiVo