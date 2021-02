Biographie

Musicienne canadienne réputée, Kathleen Edwards fait partie de la scène folk nord américaine depuis une dizaine d'années. Plutôt inspirée par le folk rock traditionnel à ses débuts, elle évolue avec son dernier album vers un son plus contemporain inspiré par le travail de Bon Iver. Elle est repérée par un label indépendant suite à la parution confidentielle d'un premier EP en 1999 et emporte l'adhésion avec Failer en 2003. Son travail est intimement lié à celui du producteur et guitariste Colin Cripps, coproducteur de Failer puis de Back to Me (2004) et de Asking for Flowers (2008). Leur séparation et la rencontre avec Bon Iver donnent naissance à Voyageur en 2012, album qui marque un tournant musical dans la carrière de Kathleen Edwards. Pourtant, éprouvée par le rythme des concerts et surtout une nouvelle rupture sentimentale, elle décide de se mettre en retrait du monde de la musique, et se consacre pendant un temps à la gestion d'un café non loin d'Ottawa. Si elle ne parle jamais de retrait définitif, ses prestations scéniques deviennent sporadiques. Ce n'est qu'après le suicide de Neal Casal, en 2019, qu'elle se confie sur la dépression qui l'a habitée. Elle trouve alors la force d'enregistrer un nouvel opus, intitulé Total Freedom, qui voit le jour en 2020. © ©Copyright Music Story Ollmedia Prod. 2020