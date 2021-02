Biographie

Dénichée par le compositeur/producteur Mike Batt dans une école de musique, Katie Melua voit son premier album grimper en flèche dans les classements britanniques dès sa sortie fin 2003. Melua est née en Géorgie soviétique en 1984. Par la suite, elle déménage à Belfast, en Irlande, avec sa famille, et enfin à Londres, où Katie Melua entre à l'école " B.R.I.T. School for the Performing Arts & Technology ". Cette école fondée par l'industrie du disque a pour habitude de former des artistes talentueux (Floetry, par exemple), et Melua devient son exploit suivant lorsqu'un tremplin en 2003 attire l'attention de Batt, qui était à la recherche d'un chanteur/d'une chanteuse capable d'interpréter à la fois du jazz et du blues. © Johnny Loftus /TiVo