Biographie

Née Katheryn Hudson à Santa Barbara en 1984, la chanteuse américaine Katy Perry livre un premier album de rock chrétien avant de se réinventer en pop star et d'exploser auprès du grand public en 2008 avec le single "I Kissed a Girl", lui permettant d'imposer au passage sa personnalité haute en couleurs ainsi que des choix esthétiques volontiers sulfureux. Si One of the Boys (2008) devient disque de platine, elle parvient à mettre la barre encore plus haut en 2010 avec Teenage Dream, porté par plusieurs hits dont "Fireworks". Suite à Prism, troisième opus de 2013 qui enfonce le clou avec les singles "Roar" et "Dark Horse", Perry revient en 2017 avec un quatrième effort studio, Witness, propulsé par le titre "Chained To the Rhythm". © TiVo