Biographie

L'Iranien Kayhan Kalhor est un joueur de kamânche, vièle à pique rustique qui fait office de violon. Ce musicien d'exception pratique les styles iraniens ancestraux comme le ghazal. Kayhan Kalhor s'attache également à faire redécouvrir la musique kurde, souvent étouffée. Reconnu internationalement, Kayhan Kalhor enregistre pour les plus grands labels comme ECM. Scattering Stars Like Dust (1998), In the Mirror of the Sky (2004), et The Wind (2006) sont des diamants semés sur son passage par l'artiste. Kayhan Kalhor collabore avec les plus grands artistes iraniens et internationaux, dont Yo-Yo Ma et Kronos Quartet. I Will Not Stand Alone en 2012 avec Ali Bahrami Fard est une explosion de rythmes totalement sidérante.