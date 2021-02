Biographie

Malika Zoubir, alias Kayna Samet, est une chanteuse française de soul, hip hop et de R'n'B d'origine algérienne née à Nice en 1980. Dès ses quinze ans, elle s'intéresse à la musique et intègre des groupes de rap comme choriste puis rappeuse. Elle sort son premier maxi en 1999 et jusqu'en 2005 elle collabore entre autre avec des artistes comme Matt, Booba, Rohff ou encore NTM, qui relèvent son potentiel. Son premier album sort en 2005 et s'intitule Entre Deux Je. Suivront A coeur ouvert en 2012 puis Thug Wife en 2014. A la ville, elle a notamment été mariée au rappeur Sinik. © TiVo