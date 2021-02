Biographie

DJ et producteur electro canadien né à Haïti en 1992, Louis Kevin Celestin, alias Kaytranada ou Kaytradamus, apparaît sur la scène musicale au début des années 2010 avec une série de remixes imposant son goût pour les beats aux saveurs hip-hop façon J Dilla et les grooves house. En 2013, il fait ses premiers pas chez XL Recordings avec le single "Leave Me Alone" et se livre dans les deux années suivantes à différents projets de production dont ressortent notamment le "Girl" (The Internet), "Light Weight" (Anderson Paak) ou "Honey" (Katy B). En 2016, son premier véritable album voit enfin le jour sous le titre 99,9%. © TiVo