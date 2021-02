Biographie

Découverte sur le tube « Right Round » de Flo Rida, la chanteuse Ke$ha est l'une des révélations de l'année 2009 avec son premier numéro un « Tik Tok », suivi de l'album Animal en janvier 2010, composé et produit par son mentor Dr. Luke. Ce dernier, qui officie également sur l'EP Cannibal, dont est extrait le second numéro un « We R Who We R », est également de la partie sur le deuxième album Warrior (2012). Plus rock que son prédécesseur, il contient le hit « Die Young » (n°2) et les participations d'Iggy Pop et Wayne Coyne (The Flaming Lips). Le suivant ne survient que cinq ans plus tard, maintes fois retardé à cause d'ennuis extra-musicaux et notamment juridiques. La chanteuse profite de ce laps de temps pour se renouveler. En 2017, elle propose un album plus éclectique, Rainbow, mêlant différentes influences telles que le rock ou la country avec les interventions surprenantes de Eagles of Death Metal et Dolly Parton. Débarrassée de ses ennuis judiciaires, Kesha revient deux ans plus tard avec un quatrième opus, High Road, qu'elle annonce comme un retour aux sources. Très éclectique, abordant aussi aisément le dance-rap que la dream-pop, il bénéficie du concours du génie des Beach Boys Brian Wilson et du chanteur country Sturgill Simpson sur le morceau « Resentment ». © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020