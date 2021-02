Biographie

Formé en 1997 autour de Tom Chaplin, Keane explose sur la scène pop-rock avec l'album Hope & Fears paru en 2004, porté par le succès international du single "Somewhere Only We Know", imposant une recette emmenée par les pianos de Chaplin et de Tim Rice-Oxley. Si Under the Iron Sea, publié en 2006, continue de souffler sur les braises de l'engouement rencontré par son prédécesseur, les deux efforts suivants de Keane, Perfect Symmetry (2008) et Strangeland (2012), rencontrent un succès plus mitigé, si bien que la rétrospective The Best Of (2013) s'apparente à un chant du cygne. Pourtant le groupe crée la surprise en 2016 en livrant le titre "Tear Up This Town" pour la bande originale du film A Monster Calls, relançant l'intérêt des fans. © TiVo