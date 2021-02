Biographie

Keaton Henson, né à Londres le 24 mars 1988, est le fils de l'acteur Nicky Henson et de la danseuse Marguerite Porter. Dessinateur, il se fait remarquer en 2010 par la mise en ligne de ses premières chansons, qui nourrisent l'album Dear..., paru en fin d'année et réédité deux ans plus tard. Auteur, compositeur et interprète discret, il cultive la solitude et fuit la scène, préférant se consacrer à la composition et au dessin. La chanson « Charon » est aussi l'intitulé de son roman graphique et d'une exposition dans laquelle il chante en face d'une seule personne, à travers une vitre. Il fait ensuite une tournée des musées avant de proposer en 2013 son deuxième album Birthdays. Le disque suivant, Romantic Works (2014), réalisé avec le violoncelliste Ren Ford, est entièrement instrumental. D'un style classique entre folk et rock, Keaton Henson passe à l'instrumentation électronique et aux collages sonores pour le projet suivant, sorti en 2015 sous le nom Behaving. La même année, après la musique du ballet Young Men, voit la sortie d'un album de morceaux inédits intitulé 5 Years. Son troisième album solo plus orchestral, Kindly Now, paraît en 2016.